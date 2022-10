Clube de lazer proíbe entrada de grupos de homens e gera debate nas redes sociais

A reação do público, no entanto, foi imediata. "Isso é contra a lei"; "Até dá pra entender, porém não podem proibir, né?".

Mas outros se posicionaram a favor do sítio: "Concordo, é lugar de família"; "Se é particular, o dono pode deixar entrar quem ele quiser".

Em uma das respostas aos internautas, a página chegou a fazer a seguinte citação: "Minha empresa, minhas regras". Após a repercussão, o sítio apagou a publicação.

O advogado Marcus Borges, que é especialista em direito do consumidor, explicou ao Cotia e Cia que tal prática vai contra o artigo 39, inciso 9 do Código de Defesa do Consumidor.





O trecho do artigo diz que “é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais”.





O especialista ressaltou ainda que a medida pode também ser interpretada como "discriminação”. Apesar disso, Borges cita que, caso uma pessoa se torne inconveniente, ela pode ser conduzida para fora, “mas não pode ser impedida de ter a prestação de serviço".





OUTRO LADO





A reportagem entrou em contato com os responsáveis pelo sítio Monte Tabor, que respondeu da seguinte maneira: "Não autorizamos nenhuma reportagem da nossa empresa".





Mas logo em seguida, resolveram se pronunciar. Veja abaixo a nota na íntegra assinada por Amélia, gerente geral do sítio.





"Houve um engano. Na pauta da nossa reunião semanal, foi pontuado que aos domingos pela manhã já tiveram alguns de casos de chegarem logo pela manhã, grupos de homens vindos de baladas, visivelmente embriagados, que entraram e posteriormente ficavam com gritos, palavrões e resistentes à algumas regras internas, portanto analisamos a possibilidade de não permitir a entrada dos mesmos, nada que possa ser interpretado nos caso de homossexuais, pois sempre recebemos e NUNCA tivemos problemas, muito pelo contrário, são extremamente educados, aliás, temos muitos clientes homossexuais.





Como sabemos que a proibição não é permitida por Lei, verificando que a postagem feita por um funcionário que NÃO é o responsável pela empresa e nem pelas postagens, apenas o mesmo altera informações de horários, eventos, etc e o mesmo acreditando que estaria ajudando a empresa, acabou postando no Facebook uma dificuldade interna, na qual não é uma regra, por essa razão a postagem foi excluída.





Sempre estamos dispostos à resolver todas as situações da melhor maneira possível, preservando assim, um ambiente seguro, tranquilo e de muita diversão para todos."