Governo de SP oferece 15 mil vagas de cursos profissionalizantes gratuitos

Para ampliar as competências e impulsionar a aprendizagem dos estudantes do Estado, o Governo de SP disponibiliza 15 mil vagas gratuitas de cursos de qualificação profissional online do Programa Novotec Virtual. São oito opções de cursos nas áreas de gestão, idiomas e tecnologia da informação para alunos com idades entre 14 e 24 anos, residentes em São Paulo e com ensino fundamental completo.





O programa oferece capacitação em Banco de Dados, Desenvolvimento Mobile, Desenvolvimento Web, Espanhol Básico, Finanças na Empresa, Gestão Administrativa, Lógica de Programação e Planejamento Empresarial.





Com duração total de 80 horas, os cursos são realizados online (EAD) com aulas gravadas e atividades dentro da plataforma da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).





Não há processo seletivo para entrar no programa. Para se inscrever, basta acessar o site do Novotec . A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. Após realizar a matrícula, o aluno deverá concluir a carga horária total do curso em até três meses para receber o certificado.





Novotec Estágio





A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), está com inscrições abertas para 1,5 mil vagas de estágio remunerado para alunos do ensino médio no Programa Novotec Estágio.





Com esta iniciativa, o Governo de SP é quem subsidia financeiramente as contratações dos alunos por meio da parceria com o CIEE. A meta é beneficiar 12 mil alunos nos próximos meses com oportunidades em empresas nacionais e multinacionais.





Para participar, os candidatos devem estar cursando ou ter cursado uma das modalidades do Programa Novotec (Expresso ou Integrado), ter entre 16 e 21 anos e residir em São Paulo. O cadastro dever ser feito aqui . Não há prazo para inscrições. Já as empresas podem oferecer as vagas de estágio e efetivar as contratações sem custos neste link





Criado pelo Governo de São Paulo e enviado em forma de projeto de lei pela Secretaria da Casa Civil à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) em abril de 2021, o Bolsa do Povo tem 19 programas sociais, dentre eles, o Novotec, que é gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.