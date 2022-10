Mexicanos suspeitos de integrar cartel de drogas são presos em motel na Raposo Tavares

Com eles foram encontradas porções de metanfetamina, além de armas de brinquedo e drones; operação foi comandada pelos policiais da DISE de Taboão da Serra

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Dois suspeitos de integrar um cartel de drogas mexicano foram presos em um motel na rodovia Raposo Tavares. A operação foi comandada pelos policiais da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (DISE) de Taboão da Serra (SP).





Com eles foram encontradas porções de metanfetamina, um tipo de droga sintética, conhecida como cristal. O valor do grama da droga, segundo a polícia, é de R$ 500.





Além da droga, junto com os dois a polícia apreendeu dois simulacros de armas, anotações, documentos, vários relógios, celulares, drone, armas brancas, além de vasto material destinado a decantação e tratamento a substância tóxica "in natura" (pedra).





Todo o material apreendido será investigado pelos agentes. A Interpol foi acionada para saber se os dois tem envolvimento em práticas criminosas fora do país.





Com informações do Jornal na NET e do SBT News