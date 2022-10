Pela 1ª vez, Cotia contará com livros literários acessíveis para alunos surdos e cegos

Alunos terão acesso ao conteúdo dos livros literários por meio de audiodescrição e libras, além do recurso de música e playback da trilha das histórias; saiba mais

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

Na próxima semana, a Secretaria de Educação de Cotia vai lançar a Plataforma de Acessibilidade do projeto ‘Minha Primeira Biblioteca’. Por meio dessa plataforma, a cidade será a primeira da região a oferecer aos alunos com deficiência o acesso ao conteúdo dos livros literários por meio de audiodescrição e libras, além do recurso de música e playback da trilha das histórias.





A plataforma será disponibilizada, inicialmente, para os cerca de 67 alunos do Ceuc EE Diego Cristian Bazilio Camargo e a expectativa é que, no ano que vem, seja estendida para os alunos com deficiência no ensino regular.





O acesso à Plataforma de Acessibilidade será individual, ou seja, o responsável pelo aluno receberá um código para acessar a ferramenta através de um dispositivo móvel, como tablet ou celular. Para tanto, precisará baixar o aplicativo e criar um login.





O processo de disponibilização da Plataforma de Acessibilidade foi realizado pela equipe da Divisão Educacional, por meio do Núcleo da Educação Especial e do Núcleo Pedagógico.