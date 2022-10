Locais de prova do Enem 2022 são divulgados

Plataforma gov.br, onde fica a página do participante, apresenta instabilidade nesta segunda-feira (24)

(VEJA AQUI). Os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 foram divulgados nesta segunda-feira (24), na página do participante





A informação do local de prova está disponível no chamado "cartão de confirmação", documento que traz também dados como: idioma escolhido para a prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol), datas do exame e solicitações de atendimento especializado (como adaptações para pessoas com deficiência).





INSTABILIDADE





A plataforma gov.br, onde fica a página do participante, está instável desde o começo do dia, e a inconstância pode impossibilitar o acesso dos participantes às informações. Em nota, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reiterou que a instabilidade não é só no acesso às informações do exame.





"O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, nesta segunda-feira, 24 de outubro, na Página do Participante, o Cartão de Confirmação de Inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. No entanto, o acesso à plataforma gov.br está intermitente em função de uma manutenção que está sendo realizada pelo Ministério da Economia", explicou a autarquia do Ministério da Educação responsável pelo Enem, em nota.





Datas do Enem





O Enem será aplicado em dois domingos, como nos últimos anos:





13 de novembro





45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);





45 questões de ciências humanas e redação.





20 de novembro





45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.





Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):





Abertura dos portões: 12h





Fechamento dos portões: 13h





Início das provas: 13h30





Término das provas no 1º dia: 19h





Término das provas no 2º dia: 18h30





