Com ‘Mãe Cotiana’, mais de 2 mil enxovais de bebê já foram entregues, segundo Prefeitura

Prefeitura realizou na tarde de ontem a entrega de 300 kits do programa social

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

Na tarde dessa quarta-feira (19), a Prefeitura de Cotia realizou mais uma edição do Programa ‘Mãe Cotiana’, iniciativa que faz parte do Projeto ‘Cotia que Cuida’.





Foram entregues, segundo a Prefeitura, 300 kits de enxoval de bebê completo para as gestantes participantes. Com isso, o programa alcançou a marca de 2.100 kits de enxoval de bebê completos, com carrinho, banheira, saída de maternidade, itens de higiene, bolsa, entre outros.





O ‘Mãe Cotiana’ existe desde 2019 e foi lançado pela gestão atual com o objetivo de “aumentar a assiduidade das gestantes nas consultas de pré-natal, impactando na qualidade de vida da gestante, do bebê e reduzindo a mortalidade infantil”.





Além disso, de acordo com a Prefeitura, as participantes do programa têm garantido o atendimento preferencial na rede municipal e, na fase final de gestação, recebem o enxoval do bebê.





O ‘Mãe Cotiana’ é gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Fundo Social e com a Secretaria de Saúde.





Podem participar gestantes que morem em Cotia há pelo menos um ano, fazer pré-natal na rede municipal, ter caderneta de gestante, ter inscrição no Cadastro Único e Número de Inscrição Social (NIS) e renda familiar de até três salários mínimos.





Informações pelo CRAS/CREAS On-line Whatsapp (11) 96300-7500.