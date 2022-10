Confira os mais votados entre os candidatos a deputado de Cotia

Cotianos que postularam uma vaga no Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa não foram eleitos, porém, alguns tiveram votações expressivas; veja









Com 99,9% das urnas apuradas no estado de São Paulo, os cotianos que postularam uma vaga no congresso nacional ou na assembleia legislativa não foram eleitos, porém alguns deles tiveram votações expressivas.





Confira abaixo a votação dos candidatos cotianos:

Deputado Estadual - SP

WELINGTON FORMIGA (PSC) - 30.246 votos



EDUARDO NASCIMENTO (PSB) - 12.040 votos

CIDA MULHERES DE TODAS LUTAS (PSOL) - 3.637 votos

TODYNHA (PODE) - 1.150 votos

Deputado Federal – SP SANDRINHO SANTOS (SD) - 9.402 votos

CLAUDIA GRANDE (PSD) - 3.666 votos

KAMILA GARCIA (Patriota) - 2.041 votos

ENFERMEIRA AMANDA MARIA (SD) - 1.934 votos SANDRINHO SANTOS (SD) - 9.402 votosENFERMEIRA AMANDA MARIA (SD) - 1.934 votos

FROTA (PSDB) - 24.221 votos