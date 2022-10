Candidato ficou em 9º nas urnas cotianas; Em todo o Brasil o Padre Kelmon obteve quase 80 mil votos.

De acordo com o TSE 100% das urnas de Cotia foram apuradas e o candidato a presidente Padre Kelmon (PTB) obteve 83 votos em Cotia ficando a frente de Vera (PSTU) com 44 votos e Constituinte Eymael (DC) com 37 votos.









O candidato teve seu registro no TSE apenas no dia 3 de setembro menos de um mês da data da eleição, após o candidato do PTB ter sido impedido de participar do pleito por causa da lei da ficha limpa.