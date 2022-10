Campanha de vacinação contra a poliomielite é prorrogada em Cotia

Também foi prorrogada a campanha de multivacinação; confira

Foto: Ministério da Saúde





A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite para crianças com até 4 anos foi prorrogada em Cotia até o dia 30 de outubro. Assim como também foi prorrogada, até a mesma data, a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes com até 14 anos.





Segundo a Secretaria de Saúde, as campanhas têm como objetivo garantir que crianças e adolescentes estejam com a vacinação em dia e protegidos contra doenças graves, como a paralisia infantil, a meningite, o sarampo, entre outras.





As vacinas disponíveis fazem parte do Plano Nacional de Imunização e são aplicadas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Cotia.