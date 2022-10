TRE-SP: Em Cotia, nenhuma urna eletrônica apresentou problema técnico

Informação foi confirmada ao Cotia e Cia nesta segunda-feira (3); ao todo, 579 urnas foram substituídas no Estado de SP





O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) informou ao Cotia e Cia nesta segunda-feira (3) que 579 urnas eletrônicas no Estado de São Paulo apresentaram problemas técnicos e precisaram ser substituídas. Porém, nenhuma delas foi em Cotia, segundo o TRE-SP.





No país, 3.220 urnas eletrônicas foram substituídas durante a votação do 1º turno, segundo informou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O número de urnas substituídas corresponde a 0,6% do total.