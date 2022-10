Uso de máscaras continua obrigatório em unidades de saúde de Cotia, alerta prefeitura

Secretaria Municipal de Saúde diz que tem registrado, ultimamente, uma grande quantidade de usuários da rede municipal tentando acessar UBS’s e Pronto Atendimentos sem o equipamento de proteção individual

Foto: Agência Brasil





A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, relembrou que o uso de máscaras dentro de unidades básicas continua obrigatório na cidade. A pasta informou nesta segunda-feira (3) que tem registrado uma grande quantidade de usuários da rede municipal de saúde tentando acessar as UBS’s e Pronto Atendimentos sem o equipamento de proteção individual.





O problema vem ocorrendo, segundo a secretaria, desde que o uso de máscara passou a ser facultativo no transporte público. Para o secretário de Saúde de Cotia, Magno Sauter, as máscaras de proteção se mostraram eficientes para evitar a disseminação de vírus, como o da covid-19, gripe e outros transmitidos por vias aéreas.





“Portanto, em unidades de saúde, a máscara é obrigatória e é importante que a população tenha consciência disso e do seu uso correto: cobrindo do nariz até o queixo”, disse.





A Secretaria de Saúde salientou ainda que as pessoas são responsáveis por levarem as próprias máscaras para entrarem nas unidades de saúde. “Até pouco tempo, a população estava educada a portar as suas máscaras. Com a maioria dos locais facultando o uso, este hábito tem sido deixado de lado. Mas precisam se lembrar de que para entrar em unidade de saúde terão que estar com as suas máscaras”, completou Sauter.