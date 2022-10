Bandido é preso após assaltar loja de celular em Caucaia do Alto

A PM encontrou com ele um revólver Taurus calibre .32 com 6 munições intactas, um notebook HP, um Tablet Samsung, um celular Motorola G8, um celular Xiomi Redmi, um Motorola xt 213 e dois iPhone

Foto: Divulgação / Polícia Militar





A Polícia Militar prendeu um bandido na terça-feira (4) após roubo a uma loja de celular em Caucaia do Alto.





Policiais militares do 33º Batalhão estavam em patrulhamento no centro do distrito, quando visualizaram dois indivíduos de capacete e com bag de motoboy, que ao avistarem a viatura saíram correndo de uma loja de celulares. Um conseguiu fugir.





Durante a abordagem foi localizado com ele, um revólver Taurus calibre .32 com 6 munições intactas, um notebook HP, um Tablet Samsung, um celular Motorola G8, um celular Xiomi Redmi, um Motorola xt 213, dois iPhone e 83 reais.





Segundo a PM, as vítimas informaram que os infratores tinham acabado de roubar a loja de celulares.





O criminoso foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.