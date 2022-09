VÍDEO: Mulher de 55 anos é atacada por cães ao sair para trabalhar, em Caucaia do Alto

Imagens gravadas por uma câmera de segurança e enviadas ao Cotia e Cia mostram dois Pitbulls atacando a vítima; o marido dela e um vizinho também foram atacados ao socorrê-la; veja a reportagem





Uma mulher, de 55 anos, foi atacada por dois cães da raça Pitbull na rua Paraguai, em Caucaia do Alto, quando estava saindo de casa, durante a madrugada, para trabalhar. O momento do ataque foi registrado por imagens de uma câmera de segurança, que foram enviadas ao Cotia e Cia.





Os cães, de acordo com o Boletim de Ocorrência, são de uma vizinha da vítima, chamada Viviane. O caso ocorreu no dia 19 de agosto.





Segundo relato da vítima na delegacia, ao ser atacada, ela começou a gritar por socorro e recebeu ajuda de outro vizinho e de seu marido. Ambos também foram atacados pelos animais soltos na rua.





A câmera registrou pouco mais de dois minutos do ataque dos cães [VEJA ABAIXO]. Ainda de acordo com a vítima, após muita luta, seu marido conseguiu afastar os cães utilizando uma enxada. Todos foram encaminhados para uma unidade de saúde em Caucaia do Alto.













De acordo com o laudo médico, a mulher teve múltiplas mordidas pelo corpo e perda de tecido na região frontal cefálica. O vizinho que a ajudou levou quatro pontos no nariz e perdeu uma unha do pé e outra da mão. O marido da vítima levou mordidas na perna.





Cotia e Cia não conseguiu localizar a tutora dos cachorros.





[VEJA AQUI]. O texto diz que a residência fica próxima a um bosque onde diversas crianças brincam, além de estar perto de uma escola infantil. Após o ataque, o filho da vítima lançou na internet um abaixo-assinado pedindo a “imediata retirada dos cães do local, haja vista a iminência de novos ataques”O texto diz que a residência fica próxima a um bosque onde diversas crianças brincam, além de estar perto de uma escola infantil.





Recentemente moradores do bairro foram cruelmente atacados por dois cães da raça pitbull apesar das diversas recomendações feitas aos seus proprietários em manter os mesmos presos em sua residência.





Os moradores atacados foram socorridos ao pronto socorro de Caucaia do Alto e apesar da gravidade dos ferimentos, passam bem mas o trauma psicológico ficou.





Mesmo tendo efetuado o boletim de ocorrência, nenhuma providência concreta foi tomada por parte das autoridades e dos proprietários.





Portanto, gostaríamos de solicitar a imediata retirada dos cães do local, haja vista a iminência de novos ataques.





É preciso lembrar que a residência fica próxima a um bosque onde diversas crianças brincam. Além de estar perto também de uma escola infantil.