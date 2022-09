Cotia começa a testar totem de autoatendimento para consulta de multas de trânsito, recursos e outros serviços

A Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia iniciou os testes no totem de autoatendimento que disponibiliza diversos serviços para condutores, como: consulta de multas, notificação de autuação, além de emissão de formulários de requerimentos, recursos, entre outros serviços. Inicialmente, o totem está em funcionamento no Centro Administrativo de Cotia, no bairro Portão, mas, findando o período de teste, serão disponibilizados totens nas três regiões de Cotia (central, Granja Viana e Caucaia do Alto).