Retroescavadeira retira 17 quadros de motos roubadas de dentro do Rio Cotia; VÍDEO

Ocorrência foi atendida pela GCM com apoio da Secretaria de Obras

Foto: Reprodução / GCM de Cotia

Um funcionário da Secretaria de Obras de Cotia estava fazendo um serviço de manutenção próximo a Estrada do Capuava, quando avistou dentro do Rio Cotia um quadro (chassis) de motocicleta. Isso ocorreu na tarde de terça-feira (20).





A Guarda Civil Municipal (GCM) foi comunicada e, ao chegar no local, constatou que no rio existiam vários quadros submersos. Com o apoio da Secretaria Municipal de Obras, foi utilizada uma retroescavadeira para a retirada das demais peças.





De acordo com a GCM, foram contabilizados 17 chassis de motocicletas, todos com queixa de roubo, sendo a maioria Honda CG 160 ano 2022. Os chassis foram conduzidos ao Pátio Municipal, onde passarão por perícia.





VEJA ABAIXO O MOMENTO EM QUE A RETORESCAVADEIRA RETIRA OS QUADROS DE DENTRO DO RIO COTIA (IMAGENS DO GEAN - JORNAL COTIA AGORA)