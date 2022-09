Vídeo flagra ladrão furtando canos de comércio na região central de Cotia

Bairro vem sendo alvo constante de crimes; veja a reportagem

Imagem retirada do vídeo enviado ao Cotia e Cia





Cotia e Cia mostra um homem furtando canos da calha de uma mercearia na Vila Monte Serrat, região central de Cotia, na madrugada de sábado (17). O crime ocorreu em frente a Escola Municipal Francisco Nunes de Oliveira, que foi furtada por duas vezes há cerca de duas semanas [RELEMBRE AQUI].





Pelas imagens, é possível ver o homem se aproximando do estabelecimento comercial já com um cano em mãos – que foi furtado de uma residência do mesmo bairro. Despreocupado, ele arranca com força os canos da calha em questão de segundos. Com os objetos em mãos, ele sai andando tranquilamente pelas ruas.





Segundo Coura, empresário e responsável pelo grupo de segurança da Vila Monte Serrat e Vila São Francisco, esses crimes vêm ocorrendo com certa frequência na região. “Os caras estão roubando direto. Roubaram um lava-rápido, furtaram em duas noites seguidas comércios aqui da região [...] a insegurança é total. Bairro no centro de Cotia e a insegurança é total”, disse.





FURTOS AUMENTAM NA CIDADE





Os furtos em Cotia cresceram 18% de junho para julho deste ano. Conforme os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), foram 199 boletins de ocorrência registrados em julho contra 169 no mês anterior.





Ainda de acordo com a SSP, no primeiro semestre de 2022, a cidade registrou 1.268 furtos, 29% a mais do que no ano passado, quando o município avia registrado 980 crimes desta natureza.





Cotia e Cia procurou a Secretaria de Segurança Pública de Cotia para comentar os casos. Caso haja retorno, será acrescentado aqui.





VEJA O VÍDEO DO FURTO ABAIXO: