Estrada de Caucaia tem lombadas retiradas e radares começam a operar em fase de aferição

Foram retiradas quatro lombadas físicas; Saiba quando começa a fiscalização e as autuações.

Foto montagem: Cotia e Cia





Na última semana foram removidas quatro lombadas físicas na estrada de Caucaia do Alto, o motivo é o início do funcionamento dos radares que foram instalados durante os 10 Kms da via. Além da remoção das lombadas também foram fixadas placas de fiscalização eletrônica.





A prefeitura confirmou ao Cotia e Cia que os equipamentos já estão em funcionamento, no entanto, em fase de aferição. A fiscalização e autuações começa no início de outubro.





Ao todo são 10 radares e limite de velocidade de 40 a 60km/h.





Vale lembrar que o trecho que pertence a Vargem Grande (entre o Tijuco Preto e o bairro dos Pereiras) há fiscalização eletrônica de velocidade justamente por se tratar de um trecho do município vizinho. A Setram disse que, neste trecho, no entanto, serão instalados módulos sonorizadores para ajudar a diminuir a velocidade dos veículos. Além disso, também serão mantidas as lombadas físicas.