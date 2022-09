Escola em Cotia é alvo de 2 furtos no final de semana e perde diversos materiais e alimentos

Foram furtados 4 computadores, 73 kg de alimentos, 320 rolos de papéis higiênico, 200 maçãs, 50 pacotes de macarrão, entre outros itens

A Escola Municipal Francisco Nunes de Oliveira, localizada na Vila Monte Serrat, região central de Cotia, foi alvo de dois furtos neste final de semana, perdendo diversos materiais e alimentos. A escola dispensou as aulas nessa segunda-feira (5) devido ao crime. Não há câmeras de segurança na unidade.





De acordo com o Boletim de Ocorrência, houve arrombamento da grade e porta da secretaria da escola, além da grade e da porta da cozinha. No interior da secretaria as chaves das demais portas foram apanhadas. Houve também danos no interior das salas, conforme o BO.





Entre os itens furtados estão 4 computadores, 73 kg de alimentos, 320 rolos de papéis higiênico, 200 maçãs e 50 pacotes de macarrão [VEJA A LISTA COMPLETA ABAIXO]





Foram furtados:





4 computadores com CPU





2 impressoras





1 caixa de primeiros socorros





1 roteador





R$ 20,00





1 HD Externo





1 calculadora





1 celular





1 estojo de canetas





3 panelas de pressão





6 panelas





6 pacotes de arroz (5kg)





6 molhos de tomate





7 kg de feijão





3 litros de leite em pó





50 pacotes de macarrão





1 litro de óleo





1 kg de sal





2kg de coxa de frango





18kg de carne patinho em isca





16kg de frango (isca)





200 maçãs





1 cafeteira





1 par de botas





320 rolos de papéis higiênicos





270 produtos de limpeza





10 pares de luva





6 caixas de máscara descartável





Procurada, a Secretaria Municipal de Educação não quis comentar o crime, que foi registrado na Delegacia de Cotia.





