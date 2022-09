STF suspende cassação de Ney Santos e o reconduz a prefeito de Embu das Artes

Prefeito eleito estava afastado desde 16 de agosto, quando o presidente da câmara assumiu interinamente a prefeitura.

Foto: Redes Sociais.





O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça suspendeu, em decisão liminar, nesta segunda-feira (5), a cassação de Ney Santos (Republicanos) e do vice, Hugo Prado (MDB). Ele voltará a comandar a Prefeitura de Embu das Artes que, após a cassação, estava sob o comando interino do presidente da Câmara Municipal, Renato Oliveira (MDB).





A Câmara cumpriu a decisão da Justiça Eleitoral depois de uma suposta prática de abuso de autoridade com a produção e distribuição de informativos da atuação como prefeito no período de 2017 e 2019 e no combate à Covid-19.





"Defiro o pedido liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas, até julgamento final desta reclamação. Fica, portanto, restabelecida a situação anterior à prolação do acórdão do TRE-SP, o que importará na imediata recondução do reclamante ao cargo de Prefeito do Município de Embu das Artes/SP." Segundo o documento, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo deverá ser comunicado com urgência e dar cumprimento à decisão.





"Ganhamos a eleição com quase o triplo de votos do segundo colocado, e todos que nos conhecem sabem o quanto nos dedicamos para fazer dessa cidade uma cidade diferente", escreveu Ney Santos em uma rede social.







*Com informações do G1.