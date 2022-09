Vargem Grande Paulista terá seu 1º hospital privado, anuncia prefeito

Josué Ramos fez o anúncio nas redes sociais ao lado do sócio-fundador do hospital, doutor Yeh Lun Chun

Foto: Reprodução





O prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos, anunciou em suas redes sociais, nessa segunda-feira (19), que o município terá seu primeiro hospital da rede privada Yes, cuja sede fica em Itapevi.





“A rede hospitalar YES, com sede em Itapevi, vai construir uma unidade aqui em nossa cidade. E para atender a população vargem-grandense, a Prefeitura fará uma parceria a fim de garantir atendimento em serviços como: maternidade, consultas de especialidades e exames”, disse Josué, que aparece no vídeo ao lado do sócio fundador do hospital, doutor Yeh Lun Chun.





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Prefeitura confirmou que deverá fazer parceria com o hospital privado para que a população seja atendida em serviços de maternidade, consultas de especialidades e exames. Ao todo, 150 leitos de média e alta complexidade estão previstos na unidade.





O hospital será construído na área onde está sendo planejada a expansão do centro de Vargem Grande Paulista e também onde está sendo construído o novo Paço Municipal, no antigo Haras Jahu – km 46 da Bunjiro e ao lado da Raposo.