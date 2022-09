Cotia recebe palestras sobre prevenção ao suicídio

Encontros serão realizados nesta quinta-feira (22), na Câmara Municipal, e no dia 30/09, na Prefeitura; saiba mais





A Câmara Municipal de Cotia recebe, nesta terça-feira (22), às 10h, uma palestra sobre prevenção ao suicídio. O evento, promovido pelo gabinete do vereador Edson Silva (Repub), será na Sala de Sessões Vereador José de Sousa Vilarim.





O tema será abordado pelo psicólogo clínico Felipe Maronesi e pela psicanalista Clemilda Souza. O evento é gratuito e aberto ao público, com transmissão ao vivo pela TV Câmara.





[VEJA AQUI]. Já no dia 30 de setembro, a partir das 14h no auditório da Prefeitura, serão realizadas três palestras. É necessário realizar a inscrição, pois as vagas são limitadas





Estão confirmadas as palestras ‘Causas do Suicídio, fundamentos neurobiológicos, possíveis intervenções e prevenção’, ministrada pelo Dr. Volnei Costa, graduado em medicina pela Universidade de Vassouras, especialista em psiquiatria pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e presidente do Conselho Científico da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos (ABRATA); a palestra ‘A vida é a melhor escolha’, tema da campanha nacional do Setembro Amarelo, com o Dr. Gabriel Bolorini, médico da família e comunidade, formado pela Unifesp e pós-graduado em psiquiatria, e a palestra ‘Fluxo de atendimento às vítimas de tentativa de suicídio’, que será apresentada pela enfermeira Rosa Teixeira.





O “Batucaps”, um conjunto musical coordenado pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Cotia também está confirmado no evento e fará uma apresentação especial para os presentes.





O encontro está sendo realizado pelas Secretarias de Saúde, de Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher e de Desenvolvimento Social de Cotia.