Terreno abandonado na região central de Cotia vira novamente depósito de lixo

Desde o final de 2020 o terreno é alvo de denúncias de moradores; veja o que disse a Prefeitura

Um terreno abandonado no Jardim Central, em Cotia, está virando um verdadeiro depósito de lixo. A denúncia foi encaminhada por moradores do bairro pela coluna Fala Cidadão. O terreno está situado na rua Uruguai, 185.





Moradores disseram que há garrafas pet, copos descartáveis, restos de comida, entre outros lixos despejados no local.





[RELEMBRE AQUI]. Não é a primeira vez que o terreno é alvo de denúncias de moradores. Em dezembro de 2020, o então proprietário do terreno estava iniciando uma obra, mas não deu continuidade. Com o abandono, o local virou depósito de lixo e entulho, além de ponto de usuários de droga





Na época, Cotia e Cia localizou o proprietário do terreno, que justificou dizendo que estava na dependência da Prefeitura de Cotia para dar continuidade à obra. Ele explicou que fez a demolição da casa e deixou os entulhos no local para tentar impedir invasões de pessoas, o que não deu muito certo.





Na ocasião, a reportagem fez contato com a Prefeitura, mas não houve retorno.





Novamente procurada, a Prefeitura disse que a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana informou que tomou conhecimento do fato por meio do Cotia e Cia e que solicitará à Secretaria de Habitação e Urbanismo a identificação do proprietário do imóvel para que seja feita a emissão de notificação de limpeza e fechamento com muro.