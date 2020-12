Obra parada vira depósito de lixo e ponto de usuários de droga em Cotia

Obra

Terreno fica localizado no Jd Central. Foto: Reprodução

Segundo os moradores, reclamação já foi encaminhada para a prefeitura, mas nada foi resolvido até o momento





Uma obra particular abandonada na esquina da Avenida Brasil com a rua Uruguai, no bairro Jd. Central, em Cotia, virou depósito de lixo e entulho, além de ponto de usuários de droga. Segundo moradores do local, a reclamação já foi enviada para a prefeitura, mas nada foi resolvido até o momento.





Segundo a assistente de operação, Cláudia Domingues, moradora do bairro, há pessoas em situação de rua se aglomerando no local. De acordo com ela, um homem chegou a subir no muro de sua casa para pedir alimentos, no momento em que só estavam sua filha, de 15 anos, e sua avó, de 92.





“Imagina o susto quando ela [filha] me contou?! Liguei na prefeitura e fiz a reclamação, mas eles disseram que era só pessoalmente. Pedi pelo menos para irem ver, mas nada até agora. Trabalho em empresa, preciso bater ponto, se a prefeitura não vê a necessidade de nós habitantes nessas horas, então como devemos fazer”, questiona.





Na manhã desta sexta-feira (11/12), moradores viram viaturas da Polícia Militar no local.





Segundo Cláudia, a obra no terreno pode ter sido parada devido a problemas com a documentação. A reportagem não conseguiu localizar o proprietário.





O Cotia e Cia entrou em contato com a Prefeitura de Cotia para relatar a denúncia e aguarda um posicionamento.