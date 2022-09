Entregadores de bebidas são atropelados no centro de Cotia

Motorista teria dormido ao volante após ter feito dupla jornada de trabalho; veja a reportagem

Foto encaminhada ao Cotia e Cia pelo agente de trânsito Reinaldo Souza





Dois entregadores de bebidas da empresa Ambev foram atropelados na manhã desta sexta-feira (16) na rua Senador Feijó, no centro de Cotia. Segundo informações levantadas pelo Cotia e Cia, a motorista, que é ténica de enfermagem, teria dormido ao volante após ter feito dupla jornada de trabalho.





Os dois entregadores sofreram alguns cortes pelo corpo devido às garrafas quebrada. Eles estavam fazendo entrega de bebidas em uma lanchonete no momento do acidente. Ambos foram encaminhados ao Hospital Regional de Cotia com ferimentos leves.





A ocorrência é atendida pela Polícia Militar com apoio dos agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), Reinaldo Souza e Francato.