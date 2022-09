Escolas estaduais têm capacidade para alunos do Fundamental II de Cotia, afirma governo

Ao todo, 877 alunos da rede municipal serão remanejados para três escolas estaduais já a partir de 2023; veja a reportagem





A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informou ao Cotia e Cia nesta terça-feira (6) que a Prefeitura de Cotia solicitou à Diretoria de Ensino (DE) de Carapicuíba salas ociosas afim de atender a demanda do município. Alunos do Ensino Fundamental II de três escolas da rede municipal serão remanejados para unidades do estado a partir de 2023. Os pais protestam contra a medida [ VEJA AQUI].





De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a partir do ano que vem começa a funcionar a reorganização do ensino nas E.M Jardim do Engenho, E.M Crianças de Cotia e E.M Samuel da Silva Filho. A reestruturação, segundo a pasta, tem como objetivo “garantir o atendimento de toda a demanda escolar do município por vaga na rede pública, desde o Berçário até o Fundamental II”.





Com a reestruturação em Cotia, a E.M Jardim do Engenho deixará de atender o Ensino Fundamental II e passará a atender alunos do Ensino Infantil, permanecendo com Ensino Fundamental I; A E.M Crianças de Cotia, atenderá o Ensino Fundamental I e as classes de 7º e 9º ano do Fundamental II; já a E.M Samuel da Silva Filho atenderá o Ensino Fundamental I e 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II.





Com a mudança, ao todo, 877 alunos serão remanejados para escolas estaduais longe de suas casas. A Secretaria de Educação esclareceu que nenhum aluno ficará fora da escola na rede pública, a partir de 2023, por conta da reestruturação.





Os estudantes da E.M Jardim do Engenho serão remanejados para a E.E Carlos Ferreira; os alunos da E.M Crianças de Cotia vão para a E.E República do Peru ou E.E Batista Cepelos; já os alunos da E.M Samuel da Silva Filho vão para a E.E Zacarias Antônio da Silva.





Segundo a Seduc-SP, a partir do pedido, está sendo realizado um estudo para atender a demanda já no próximo ano nas escolas citadas, “sempre sendo analisada a estrutura física e obedecendo as legislações vigentes, em relação ao número de alunos por sala de aula e suas excepcionalidades”.





“A DE de Carapicuíba informa que as escolas citadas na reportagem possuem capacidade para acomodar o ingresso, continuidade e conclusão do curso”, garantiu.





A Secretaria de Educação de Cotia disse que os alunos que tiverem aumentado o percurso maior para chegar à nova escola poderão ser atendidos pelo passe escolar gratuito. A pasta, salientou, ainda que iniciará diálogos com a concessionária de transporte para que estes alunos sejam deixados o mais próximo da escola possível.