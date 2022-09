Proposta de hospital em Caucaia do Alto gera debate entre vereadores

Proposta apresentada pelo candidato Tarcísio de Freitas, em visita à cidade nessa segunda-feira (19), causou polêmica durante a sessão da Câmara; veja o vídeo

Sessão ordinária foi realizada nessa terça-feira (20)





A visita do candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) em Cotia, nessa segunda-feira (19), causou polêmica em parte da sessão da Câmara Municipal realizada nesta terça-feira (20). Isso porque Tarcísio apresentou, em uma de suas propostas, a construção de um hospital no distrito de Caucaia do Alto.





Quem falou sobre essa proposta do candidato na tribuna foi o vereador Johny Santos (PMN), um dos responsáveis por trazer Tarcísio em Cotia. Mas o vereador Edson Silva (Republicanos), que apoia o candidato Rodrigo Garcia (PSDB), não concordou. Em sua fala na tribuna, Edson disse que falar de hospital em Caucaia “é um engano”.





“O que precisa mesmo é ter uma ampliação lá da UPA [de Caucaia] para melhorar o atendimento e dar o suporte aqui nesse Hospital de Cotia para atender toda a região”, comentou.





Mas Johny não concordou com o parlamentar, e disparou: “É desnecessário um hospital em Caucaia do Alto? Caucaia é o maior distrito da cidade de Cotia. Tem quase 100 mil habitantes e com uma UPA que sobrecarrega o município. E quando temos uma luta de tantos anos para trazer um hospital para Caucaia, o nobre vereador diz que é desnecessário. Eu não entendo realmente.”





Edson, por sua vez, pediu questão de ordem e rebateu a fala de Johny. Ele disse que essa promessa do hospital em Caucaia “é uma mentira contada para a população”.





“O vereador Johny Santos primeiro tem que aprender a escutar. Interpretação de texto na escola, eu acho que o senhor estudou, então interpretação de texto é muito importante. Quando eu disse que não há necessidade, é uma verdade. O candidato a governador veio aqui contar mentira pra população”, disse.





Edson ainda complementou: “Faço uma aposta com o senhor e torço que ele ganhe a eleição. Em quatro anos, ele não vai fazer um hospital em Caucaia do Alto. Temos um hospital aqui, e se o senhor acompanha e fizer uma logística do que foi fechado e foi parado no Hospital de Cotia, vai ver que o povo de Caucaia é assistido. A desnecessidade é que não vai acontecer, então não adianta contar mentira pra população. A necessidade existe, mas não vai ser feita, não adianta vir com contos de fadas em época de eleição.”





Johny Santos finalizou a discussão, ironizando que “sempre quando é de Caucaia do Alto, sempre é uma mentira”.





O presidente da Câmara de Cotia, vereador Celso Itiki (PSD), que também apoia Tarcísio, amenizou a discussão e passou a palavra para o vereador Serginho (PSB), que aguardava na tribuna. Ao ver que a discussão entre os vereadores havia terminado, Serginho disse: "graças a Deus".





VEJA ABAIXO O MOMENTO QUE INICIOU A DISCUSSÃO