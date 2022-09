Itapecerica: MPE vai analisar se evento político em empresa que desabou e matou 9 era irregular

Dois candidatos da região faziam reunião com funcionários da empresa momentos antes do desabamento de uma laje; Procuradoria disse que espaços das empresas não se destinam à realização de reuniões com muitas pessoas, como são os comícios

Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros





A Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) vai analisar se a visita de dois políticos da região em campanha à empresa onde houve o desmoronamento de um auditório, em Itapecerica da Serra, representa alguma irregularidade eleitoral. A informação foi dada à rádio CBN nessa terça-feira (20).





Nove pessoas morreram e 31 ficaram feridas, sendo 3 em estado grave, nesse acidente. Elas estavam em um auditório no mezanino da empresa Multiteiner.









A assessoria dos políticos informou que, quando os candidatos se despediam dos trabalhadores, parte da estrutura de concreto se rompeu e os deixou presos nos escombros.





À CBN, a PRE disse que as empresas não podem fazer doações para campanhas eleitorais e não podem, de qualquer maneira, constranger ao voto as pessoas que nela trabalham.





Isso significa que os espaços das empresas, segundo a PRE, não se destinam à realização de reuniões com muitas pessoas, como são os comícios. Por isso, diz a nota enviada à rádio, “é necessária uma investigação para saber se o encontro realizado na empresa onde houve o desabamento implicou despesas eleitorais ou constrangimentos ao voto”.





O Ministério Público Eleitoral (MPE), portanto, decidiu avaliar se deve abrir uma investigação do caso.





SINDICATO ACIONA MINISTÉRIO DO TRABALHO





O sindicato dos metalúrgicos de Osasco e região acionou o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho para fiscalizarem o local do acidente. “Exigimos que os órgãos competentes tomem as medidas cabíveis, já que a prevenção não foi possível ser feita a tempo hábil”, disse em nota.





“A falta de auditores fiscais e de estrutura dos órgãos fiscalizadores prejudicam o combate aos acidentes de trabalho. Em todo país, os números são preocupantes. Este descaso com a vida dos trabalhadores precisa acabar”, complementou o sindicato.





IMÓVEL ESTAVA IRREGULAR, DIZ PREFEITURA





A Prefeitura de Itapecerica da Serra afirmou em nota que o projeto do imóvel foi alterado de forma irregular e a sua regularização junto aos órgãos públicos “estava em trâmite”.





“Com relação ao imóvel, devido à dimensão e por estar inserido em uma Área de Proteção e Recuperação aos Mananciais, sua regularização é objeto de licenciamento junto ao órgão Ambiental Estadual (CETESB), antecedendo assim à licença municipal. De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, o projeto anteriormente aprovado pela CETESB foi irregularmente alterado, e sua regularização junto aos órgãos públicos estava em trâmite”, disse.





O prefeito Dr. Francisco Nakano declarou luto de três dias no município.