Covid-19: Pessoas com mais de 18 anos já podem tomar a 4ª dose da vacina em Cotia

Imunização começa amanhã (2); veja os detalhes

Foto: Alexandre Rezende / Prefeitura de Cotia





A partir desta sexta-feira (2/09), todas as pessoas, com idade a partir de 18 anos, já podem tomar a 2ª dose adicional da vacina contra a Covid-19, a chamada quarta dose, desde que tenha recebido a última há pelo menos quatro meses.





A vacina é aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) de Cotia, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, não é preciso agendar, basta comparecer à UBS mais próxima com documento oficial com foto e CPF, comprovante de endereço e o cartão da vacina físico ou digital (ConecteSUS/Federal ou Poupatempo/Estadual).