Em Cotia, Alckmin diz que Bolsonaro deve ser investigado pela compra de imóveis em dinheiro vivo

Caminhada de campanha pelas ruas da cidade nessa quarta-feira reuniu lideranças políticas, militantes de partidos de esquerda e autoridades municipais; veja como foi

Foto: Reprodução





Em evento de campanha na cidade de Cotia nessa quarta-feira (31), o candidato à vice-Presidência da República na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que a compra de imóveis pela família do presidente Jair Bolsonaro (PL) em dinheiro vivo deve ser investigada.





“Sempre tem de investigar. Esse é o caminho: esclarecer, prestar contas. Vida pública, como o nome já diz, tem de prestar contas permanentemente", afirmou.





Para ele, a democracia brasileira "está correndo risco" e associou a falta de transparência a governos autocráticos. "Hoje, o que divide o mundo é democracia e autocracia. Democracia quem manda é o povo, você tem de prestar conta, tem de ter transparência. Autocracia o governo é o poderoso, é o chefão, é o ditador, é a vontade dele acima da lei, à margem da lei. A democracia no Brasil está correndo risco", adiciona o candidato.





A caminhada em Cotia marcou a estreia de Geraldo Alckmin, ex-governador do estado, como cabo eleitoral em agenda de rua.





HADDAD





O candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, que também participou da caminhada em Cotia, falou sobre projetos de mobilidade e transporte como o Bilhete Único Metropolitano e a criação do trem para ligar cidades do interior de São Paulo com a capital.





"Já determinei os estudos dos trens interurbanos, também chamados de intercidades. Nós vamos começar por Campinas que é prioridade por ter o Aeroporto de Viracopos. Mas precisamos, no mínimo, de quatro ramais: Campinas, São José dos Campos, Baixada Santista e Sorocaba", disse.





Sobre o Bilhete Único Metropolitano, o candidato citou que pessoas deverão pagar apenas uma passagem no transporte entre cidades.





Haddad também se comprometeu, se eleito, a reduzir a idade mínima para a gratuidade nos trens e metrô.





"Quando eu era prefeito da capital e Alckmin governador, nós já tínhamos mudado de 65 pra 60 anos a idade mínima para o vale-idoso, mas o governo atual mudou de volta pra 65. Nós vamos alterar para 60, para que esse grupo tenha uma facilidade maior de se deslocar", afirmou.





Também estava na caminhada em Cotia a candidata a vice de Haddad, Lúcia França. Essa é a primeira eleição de Lúcia, que tem o papel de atrair o voto feminino. Seu discurso hoje prometia o empoderamento das mulheres na administração estadual, caso a chapa vença em outubro. Ela é esposa de Márcio França, candidato ao Senado pelo PSB, que também participou da agenda.