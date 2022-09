Metrô em Cotia: Linha-22 Marrom prevê duas fases, a 1ª entre Sumaré e Granja Viana

Segunda fase acrescentará seis estações até o terminal de ônibus de Cotia; prazo de entrega dos estudos é de 35 meses; entenda

Imagem: Divulgação / Metrô SP









Segundo o documento, a implantação será dividida em duas fases, com prioridade para o trecho entre a estação Sumaré e Granja Viana, passando por 13 paradas. A segunda fase acrescentará seis estações até o terminal de ônibus de Cotia.





“A proposta deve considerar, em princípio, que o atendimento por ônibus de todas as estações da segunda fase seja integrado até a estação final da Fase I, seja ela Granja Vianna ou outra posterior que proporcione melhores condições para a integração/seccionamento das linhas de ônibus”, diz trecho do documento.





Segundo o Metrô, o carregamento máximo será de 36 mil passageiros por hora no sentido mais carregado e de cerca de 13 mil passageiros por hora, no menor. “A maior parte da demanda desta linha concentra-se no trecho entre região de Granja Viana e o distrito de Pinheiros, razão pela qual, nesta etapa de projeto, ter sido indicada como Fase I de implantação”, explicou a companhia.





As estações terminais do novo ramal aparentemente estão definidas. A Linha 22-Marrom começará em Sumaré e o final deverá ser uma estação ao lado do Terminal Metropolitano de Cotia.





A licitação do anteprojeto de engenharia e estudo de impacto ambiental da Linha 22-Marrom terá a sessão de recebimento de propostas a ser realizada em 17 de novembro. O prazo de entrega dos estudos é de 35 meses, o que sugere que o Metrô terá acesso completo a toda documentação até 2026.





*Com informações do site Notícias de Campinas