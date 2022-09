Cães que estavam amarrados e dentro de uma jaula são resgatados em Caucaia do Alto

Denúncia de maus-tratos foi atendida pela GCM; confira

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia resgataram, nesta quarta-feira (7), sete cães que sofriam maus-tratos dentro de uma residência em Caucaia do Alto. A responsável pelos animais foi encaminhada para a delegacia para prestar depoimento.





Segundo a GCM, os cães estavam amarrados e um dentro de uma jaula. Os cachorros aparentavam estarem magros fisicamente e com fome. Alguns ainda apresentavam lesões e machucados pelo corpo.





Ainda de acordo com a GCM, no local onde os cães ficavam não havia higiene, visto que as fezes e a urina estavam próximas à vasilha de alimentação. As vasilhas de ração estavam sujas e o recipiente de água se encontrava verde aparentando “lodo”.





A responsável pelos animais negou que eles sofriam maus-tratos e disse que os cachorros eram alimentados diariamente. Foi solicitada perícia no local dos fatos.





Os cães foram apreendidos e serão encaminhados para um abrigo em Embu Guaçu.