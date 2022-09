Internautas criticam semáforo em frente ao Corpo de Bombeiros, em Cotia: “sem noção”

Segundo a Setram, equipamento permanecerá a maior parte do tempo no amarelo piscante; “O semáforo será acionado pelo Corpo de Bombeiros quando houver a necessidade de saída urgente de viatura”

Foto: Divulgação









“Só quem mora nessa rua sabe. Lugar extremamente perigoso. Só para chamar mais bandidos”, disse uma leitora do site. “Achei sem sentido esse semáforo nesse local”, comentou outra.





“@prefdecotia sem noção, como sempre! Essa região já é uma região deserta e perigosa, com diversos relatos de alunos sendo assaltados em plena luz do dia e agora para 'ajudar' decidem colocar um semáforo”, criticou uma usuária do Instagram.













A Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) explicou que o equipamento permanecerá a maior parte do tempo no amarelo piscante. “O semáforo será acionado pelo Corpo de Bombeiros quando houver a necessidade de saída urgente de viatura e de caminhão Auto Bomba Tanque (ABT)”, disse.





O equipamento ainda está em fase de testes e contará com uma sirene que será acionada pelos bombeiros.





“O pedido de instalação do semáforo atende a um pedido da própria corporação que enfrenta dificuldades para saída do local, especialmente com o ABT. A saída é uma subida, o caminhão carregado, muitas vezes, precisa parar antes de acessar a via por conta da passagem de veículos. Este equipamento deve ajudar para que os veículos de resgate saiam mais rapidamente do local”, disse o secretário da pasta, Joaquim Brechó.





Mesmo com a explicação, internautas não perdoaram. “Um desperdício de dinheiro público, até porque o semáforo fica amarelo piscante e não tem tanto movimento assim. Eu duvido que a corporação que solicitou. Acho que compraram os semáforos tipo compre 2 leve 3 aí não tinham onde colocar foi pra lá. Vergonha desses políticos.”