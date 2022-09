1º final de semana da primavera deve ser com frio em Cotia; Defesa Civil emite alerta

Temperatura pode chegar a 7ºC; confira





A primavera começou com mínima de 11ºC e máxima de 20ºC em Cotia nesta sexta-feira (23). Mas a temperatura deve diminuir no final de semana, segundo a previsão do site Clima Tempo. Por conta do frio, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta.





De acordo com o Clima Tempo, neste sábado (24) a mínima na cidade deve ser de apenas 7 °C e máxima de 19°C. No domingo, a temperatura sobe levemente, com mínima de 9ºC e máxima de 22ºC.





Segundo a Defesa Civil, a queda abrupta da temperatura vai intensificar a sensação de frio e aumentar o risco de incidentes e danos à saúde. A dica é que se mantenham os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e moradores em situação de rua, agasalhados.





O órgão também alerta para que as pessoas evitem locais fechados e de grande circulação de pessoas para se evitar as doenças oportunistas que incidem mais no período de maior frio, como gripes, resfriados, pneumonias e meningites. E que se higienize constantemente as mãos.