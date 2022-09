Globo repercute ataque de cães a mulher de 55 anos em Caucaia do Alto

Caso foi trazido em primeira mão pelo Cotia e Cia; A mulher teve múltiplas mordidas pelo corpo e perda de tecido na região frontal cefálica.





O jornal SP1 da rede Globo repercutiu neste sábado (24) um caso que o Cotia e Cia trouxe em primeira mão na quinta-feira (22), que foi o ataque brutal de dois cães a uma mulher de 55 anos de idade que saia para trabalhar em Caucaia do Alto.

De acordo com o laudo médico, a mulher teve múltiplas mordidas pelo corpo e perda de tecido na região frontal cefálica. O vizinho que a ajudou levou quatro pontos no nariz e perdeu uma unha do pé e outra da mão. O marido da vítima levou mordidas na perna.

A emissora levou ao ar uma reportagem sobre o caso, além de um link ao vivo direto do local do ocorrido, a zoonoses de Cotia foi procurada, mas não se manifestou sobre o caso. Assista a reportagem clicando aqui (a partir do minuto 32).









Após o ataque, o filho da vítima lançou na internet um abaixo-assinado pedindo a “imediata retirada dos cães do local, haja vista a iminência de novos ataques” [VEJA AQUI]. O texto diz que a residência fica próxima a um bosque onde diversas crianças brincam, além de estar perto de uma escola infantil.