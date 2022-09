GCM descobre desmanche de motos roubadas dentro de residência em Cotia

Suspeito conseguiu fugir e sua companheira disse que ele era mecânico; confira a reportagem

Desmanche de motos roubadas em Cotia. Foto: Reprodução / Redes sociais





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia apreendeu ao menos seis motos roubadas dentro de uma residência na Estrada do Caiapiá, no Jardim Maria Tereza, nessa quarta-feira (31). O local, segundo a GCM, funciona como um desmanche de motos. O suspeito, que é proprietário da residência, conseguiu fugir, e sua namorada foi detida.





Em depoimento na delegacia, os guardas que atenderam a ocorrência disseram que algumas das motocicletas estavam apenas com os chassis (quadro). A namorada do suspeito relatou à Polícia que convive com ele há 8 meses e está grávida de 6. Disse que ele é mecânico de motocicletas e que desconhecia a acusação de que o local era um desmanche.





Ainda de acordo com a GCM, foram apreendidas 15 caixas com peças diversas de motocicletas, como tanques, faróis, carenagens, para-lamas, rodas e bengalas. O caso é investigado pela Delegacia de Cotia.