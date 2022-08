Homem furta celulares em casa de planta em Caucaia do Alto: Vídeo

Homem verifica se há alguém próximo, vai atrás do balcão de atendimento e efetua o furto.

Um homem furtou no início da tarde desta quarta-feira (31) dois aparelhos celulares que estavam dentro de uma casa de plantas que fica localizado na rua José Lopes Neto no centro de Caucaia do Alto.

No vídeo do circuito de segurança da loja pode-se observar um homem de meia idade observando se não havia ninguém próximo e em seguida ele entra para trás do balcão de atendimento e furta dois celulares.

Segundo o Cotia e Cia apurou, o homem não era cliente da loja e nunca havia estado no local, a polícia foi acionada, mas o criminoso fugiu.