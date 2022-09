Trio elétrico do candidato a deputado Welington Formiga tomba na Raposo Tavares

Cotia e Cia conversou com Formiga por telefone; saiba mais

Acidente foi no km 26. Foto: Reprodução / Montagem: Cotia e Cia





O trio elétrico do candidato a deputado estadual de Cotia, Welington Formiga (PSC), tombou na tarde desta sexta-feira (16) no km 26 da rodovia Raposo Tavares, no sentido Cotia.





Ao Cotia e Cia, Formiga disse que estava indo ao encontro do caminhão momento antes do acidente. "Eu não estava em cima do caminhão, estava indo ao encontro do trio elétrico para fazer campanha, mas graças a Deus não tinha ninguém em cima”, disse.





O candidato ainda não sabe o que motivou o acidente, mas acredita que a princípio houve um problema mecânico que fez com que o motorista tivesse que desviar de carros e acabou tombando. “Estou indo ao local, ainda não cheguei", disse.





O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que há duas faixas com interdição de rolamento no sentido Cotia e que o congestionamento é de seis quilômetros.