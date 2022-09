De Frida Kahlo a Rainha Elizabeth: moradora de Cotia coleciona mais de 100 bonecas | Neto Rossi

Mulheres que marcaram época e que tiveram papéis relevantes na história do mundo representadas por bonecas na casa de Rita Augusta, 71; veja o vídeo

Rita Augusta, 71, com duas de suas bonecas da coleção. Foto: Neto Rossi





Na tarde desta quinta-feira (29), terminava o meu almoço quando a Rita Augusta, 71, parou em casa para comprar três exemplares do meu livro de poesias. Saí para atendê-la junto com a minha filha. Mas não esperava pelo convite para ir até a sua casa no Parque Dom Henrique, em Cotia. E fomos.





Chegando lá, fomos recepcionados pelo Juca, seu cãozinho, e pelo Mexerica, um gato enorme. Ao adentrar em sua residência acolhedora, Rita foi mostrando parte de sua coleção de bonecas. Mas não se trata de qualquer boneca. São personagens históricas, desde mulheres que foram ativistas em causas sociais até personagens de desenhos da Disney.





Em cada porta de armário e guarda-roupas que ela abria, tinha uma parte de sua coleção composta por mais de 100 bonecas. É boneca espalhada pela casa inteira.





Veja no vídeo abaixo a história de cada uma delas, como Rita as adquiriu e a paixão e o zelo que ela tem por sua coleção.