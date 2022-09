Criminosos em fuga fazem reféns em escola de inglês na zona oeste de SP

Perseguição começou quando policiais militares identificaram os criminosos em um veículo após um roubo a uma residência na avenida Morumbi; veja a reportagem

Imagem: Reprodução

Criminosos em fuga fizeram reféns em uma escola infantil de inglês na zona oeste de São Paulo, na tarde de hoje, após troca de tiros com policiais militares. Depois de negociação com a polícia para liberação de quatro pessoas, dois homens foram presos em flagrante. As informações são do UOL.





Segundo a reportagem, um terceiro suspeito de envolvimento na ação foi detido após a perseguição. Ninguém se feriu, segundo a PM.





A foto [acima] mostra a viatura usada na perseguição com ao menos 18 perfurações por tiros.





Ainda segundo o UOL, a ação começou quando policiais militares identificaram os criminosos em um veículo após um roubo a uma residência na avenida Morumbi. A perseguição se arrastou por 3,5 km, quando os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram a pé na região do Jardim Bonfiglioli, onde invadiram a escola de inglês. Armas foram apreendidas no local.