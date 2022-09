Pat de Cotia divulga 60 vagas de emprego para auxiliar de apoio logístico sem experiência

Saiba como se inscrever.









O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Cotia divulgou nesta quinta-feira (29) 60 vagas abertas para auxiliar de apoio logístico para uma empresa de Cotia. O processo seletivo está em andamento e não é preciso ter experiência em carteira.





Para participar da seleção é preciso enviar um e-mail com currículo para carla.fernandes@maiorh.com.br . A empresa oferece refeição no local e ônibus fretado.





A jornada de trabalho é de 6 dias por um de folga, as vagas serão preenchidas por ambos os sexos e o salário é de R$ 1.375,00. Exige-se Ensino Médio completo. Entre as atribuições do cargo estão: conferência, carga e descarga, embalagem e etiquetagem.