Durante a semana, a Secretaria Municipal de Turismo realizou eventos em Cotia para comemorar o Dia Mundial do Turismo [27 de setembro]. O encerramento aconteceu nessa quinta-feira (29), com o ‘Encontro Regional de COMTURs’ (Conselhos Municipais de Turismo), realizado no parque Thermas da Mata.





A Semana do Turismo de Cotia começou no domingo (25), com o 1º Plogging: Caminhada de Ecoturismo de Cotia em que os participantes percorreram 2,9 km (da Prefeitura ao Carmelo Imaculado Coração de Maria e Santa Teresinha) recolhendo pequenos resíduos pelo caminho e plantaram 120 árvores.





Teve também ação de turismo com as crianças autistas que integram o coral ‘Prazer, eu sou a luta!’, além de exposição de arte contemporânea ‘Conectividade e Diversidade’ que poderá ser visitada até o dia 27/10 no Centro Administrativo de Cotia (rua Jorge Caixe, 306 A, Portão); e, encontro de lideranças religiosas (monjas do Templo Zu Lai e Madre do Carmelo do Imaculado Coração de Maria e Santa Teresinha).





“Cotia é uma cidade privilegiada, com riquezas naturais e grande potencial turístico. Hoje, celebramos o Dia Mundial do Turismo com cultura porque turismo e cultura são o mesmo lado da moeda e este governo municipal entende isso”, disse o secretário da pasta, Nelson Broering, durante a abertura da exposição ‘Diversidade e Conectividade’ na terça-feira (27).





No evento de encerramento nessa quinta, Broering destacou a importância de ações que promovam a conscientização do turismo e que unam a região em torno de iniciativas e projetos que fomentem o setor.





“Com ações de conscientização e participação da sociedade civil, o poder público cria condições de impulsionar o turismo e estamos todos imbuídos deste mesmo objetivo neste encontro”, comentou.