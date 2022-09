Crianças a partir de 3 anos podem tomar vacina contra covid-19 em Cotia a partir de hoje

Vacinação acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde





A partir de hoje (30), a Secretaria de Saúde de Cotia inicia a vacinação contra a Covid-19 em todas as crianças com idade a partir de 3 anos. Esta faixa etária será atendida com o imunizante do Instituto Butantan (Coronavac). A vacinação acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’).





Para que a criança seja vacinada, basta comparecer em uma das 26 UBS’s com documento com foto da criança e do responsável, comprovante de endereço de Cotia e, caso a criança não tenha CPF, é obrigatório levar o cartão SUS. Orienta-se fazer o cadastro prévio em: www.vacinaja.sp.gov.br para agilizar o atendimento.