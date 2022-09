Bandido assalta mulher com arma de brinquedo no centro de Cotia e acaba preso

Crime aconteceu dentro de uma lotérica; veja

Foto: Google imagens





A Polícia Militar prendeu em flagrante, na tarde dessa quinta-feira (8), um homem de 30 anos que assaltou com arma de brinquedo uma mulher dentro de uma lotérica, no centro de Cotia. Ele foi imobilizado por pessoas que presenciaram o crime antes de a PM chegar no local.





Segundo depoimento na delegacia, a vítima disse que falava com familiares pelo celular enquanto aguardava na fila da lotérica para ser atendida. Ela contou que foi abordada e sentiu em suas costas um objeto que parecia ser uma arma. Em seguida, ele anunciou o roubo, puxou o telefone de suas mãos e saiu correndo pelo centro da cidade.





Pessoas que presenciaram o crime foram atrás do bandido, que foi imobilizado em uma galeria, que próxima da lotérica. O celular foi devolvido à vítima. A PM chegou no local e conduziu o homem até a delegacia.





Na sede do distrito policial, ele narrou que saiu de casa com a arma de brinquedo na intenção de “ganhar algum dinheiro”. Disse que colocou o simulacro na cintura, entrou na lotérica e assaltou a mulher. Saiu correndo do local após a vítima gritar por socorro.





Ainda em seu depoimento, o homem disse que foi a primeira vez que comete um crime, afirmando ainda que apenas o fez por estar passando por dificuldades financeiras, mas que estava arrependido.





O crime foi registrado como roubo (artigo 157) na Delegacia de Cotia.