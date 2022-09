Ameaçada de morte, diretora de escola em Cotia recebe apoio de deputada e professoras

Reportagem sobre o caso foi publicada com exclusividade pelo Cotia e Cia; ameaças de morte partiram do diretor afastado da mesma unidade escolar; veja os vídeos

(Da esq. p/ dir): professora Poliana, deputada Sâmia Bomfim e professora Najara Costa. Foto: Redes sociais





A atual diretora da Escola Municipal Francisco Nunes de Oliveira, Angélica Freitas de Carvalho, recebeu apoio nas redes sociais da deputada federal, Sâmia Bomfim (PSOL), e das professora Najara Costa e Poliana Nascimento, integrantes do Movimento das Pretas, candidatura coletiva para deputada estadual nas eleições deste ano.





Angélica foi ameaçada de morte pelo ex-diretor da mesma unidade escolar, Antônio Sérgio dos Santos Gutiérrez. As ameaças juntamente com difamações começaram após Gutiérrez ser afastado do cargo pela Secretaria de Educação de Cotia, que recebeu diversas denúncias de pais de alunos devido ao “mau comportamento do servidor”.





Cotia e Cia nesta quinta-feira (15) [VEJA AQUI]. A reportagem foi publicada com exclusividade pelonesta quinta-feira (15)





“É um fato inadmissível. Ele inclusive a ameaçou de morte. Está perseguindo ela já há muito tempo e nós não podemos nos calar diante desses acontecimentos”, disse em vídeo Sâmia Bomfim, que ainda acrescentou que Angélica “pode contar com a nossa militância de mulheres”.













Já Najara relatou que o fato “nos entristece e nos envergonha” e disse que espera sanções cabíveis ao ex-diretor. “Acabamos de receber uma notícia que nos entristece, nos envergonha e nos indigna. É inacreditável que isso esteja acontecendo no campo da educação. Nós estamos lutando para que esse machismo e essa misoginia possam acabar e que esse diretor receba as sanções cabíveis porque nós não vamos tolerar esses absurdos”, declarou.













“É inaceitável. A educação é para transformar a sociedade para o bem, e não para a violência. Não vamos aceitar. Que esse diretor seja punido. Estamos com você, Angélica”, se solidarizou Poliana.













De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Cotia, Gutiérrez mandou mensagens em grupo do WhatsApp de funcionários da Secretaria de Educação dizendo que a Angélica “é merecedora de um belo tiro em seus miolos” e que “se estivesse vestindo minha pele seria até a favor do feminicídio¨.





Ainda segundo o depoimento da atual diretora, Gutiérrez encaminhou outras mensagens dizendo que iria “preparar um contra-ataque sangrento”. Ela relata também que o diretor, desde o seu afastamento, vem rondando a escola constantemente, “fato que não só a preocupa, como também outros funcionários do estabelecimento de ensino”.





Procurado, o ex-diretor negou o teor das denúncias e disse que vai resolver essas questões na Justiça.