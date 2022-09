Caucaia do Alto terá mais uma farmácia, a 8ª em um raio de 370 metros

Drogasil se juntará às outras sete farmácias somente no centro do distrito

Foto: Cotia e Cia





O distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, terá, até o final deste ano, a oitava farmácia, somente no centro, em um raio de 370 metros. Desta vez, o novo empreendimento, que fica na Av. Roque Celestino Pires, será a Drogasil. A informação foi confirmada pelo Cotia e Cia junto à empresa nesta sexta-feira (16).

A Drogasil se juntará às duas lojas da Caufarma, duas da Pense Farma, além de uma Bella Farma, Caucaia Farma e Ultrafarma.

O grande boom de farmácias fez com que o centro comercial se alterasse radicalmente nos últimos anos. Foram fechados para dar lugar as novas farmácias ao menos uma padaria, uma churrascaria, um restaurante e, por fim, agora uma loja de roupas que está dando lugar a Drogasil.

Segundo a Drogasil, a filial será inaugurada até o final do ano. A nova farmácia da rede terá uma área de vendas de 211m², funcionará todos os dias das 7h às 23h, e contará com 8 vagas de estacionamento.

A empresa informou ainda que a "unidade terá as conveniências disponíveis nas demais unidades da rede em todo o Brasil, como a Entrega de Vizinhança, na qual o cliente liga diretamente para a farmácia faz o pedido e recebe em casa, sem custo adicional (com limite de até 500 metros de distância); o Compre e Retire, serviço de compra pelo site ou aplicativo da Drogasil para retirar o produto na loja “com rapidez e segurança, em no máximo uma hora, sem o pagamento de taxa”.