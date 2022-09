PM prende suspeito de integrar quadrilha especializada em roubos de carga em Cotia

Também foram apreendidos um automóvel, quatro pares de placas aparentemente falsas e um bloqueador de sinal de veículo; veja a reportagem

Foto: Portal Viva





A Polícia Militar prendeu, nessa quarta-feira (14), um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubos de carga em Cotia. Também foram apreendidos quatro pares de placas e um bloqueador de sinal de veículo (jammer). Os materiais estavam dentro de um veículo que estava estacionado próximo ao local dos fatos.





Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, um cidadão fez uma denúncia relatando que um homem havia abandonado um Fiat/Fiorino, cor branca, e saído pela rua, andando apressadamente. Ele descreveu como o suspeito estava vestido.





A PM foi atrás do suspeito e o localizou a aproximadamente 100 metros do local onde estava o veículo. O suspeito chamou a atenção dos policiais ao mudar o caminho depois de ter visto a viatura.





Ao ser abordado, os PMs encontraram a chave da Fiorino, mas ele negou e disse que era de um carro que estaria em sua casa. Ao chegar na residência, nenhum veículo foi encontrado. A Fiorino, segundo a PM, estava estacionada a 200 metros do local.





Em seguida, os PMs foram até a Fiorino e constataram que o veículo era de uma empresa de São Paulo. Ao abrir o carro, os policiais encontraram quatro pares de placas aparentemente falsas e um bloqueador de sinal de veículo (jammer), que estavam atrás dos bancos do automóvel





Ao abrir o compartimento de carga do carro, os policiais ainda encontraram outros dois bloqueadores de sinal de veículo, um multímetro, um carregador de bateria e duas fontes. O suspeito confirmou que os objetos eram dele.





Foi solicitado exame pericial para os objetos e para o veículo apreendido. Diante das circunstâncias, foi decretada a prisão em flagrante do suspeito, cujas condutas condizem com os crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, associação criminosa e desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação, crimes previstos nos artigos 180, 311 e 288 do Código Penal.