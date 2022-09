Bombeiros encontram corpo carbonizado durante combate a incêndio em Vargem Grande

Local da ocorrência é um depósito de brinquedos de um parque de diversões; espaço não tem sistema contra incêndio e nem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros); veja a reportagem

Reportagem: Neto Rossi





Durante uma ocorrência de combate a incêndio, agentes do Corpo de Bombeiros encontraram um corpo carbonizado dentro de um depósito de brinquedos de um parque de diversão em Vargem Grande Paulista.





O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (14), no Jardim Margarida. A vítima foi identificada pelo proprietário do local como Vinícius Cardoso. A polícia investiga as causas do incêndio.





O corpo estava dentro de um dos cômodos do galpão. Não há câmeras de segurança no local para auxiliar nas investigações. Segundo a Polícia Militar, o espaço onde ocorreu o incêndio, além de ser utilizado como depósito de brinquedos, também são realizados alguns reparos nas atrações do parque.





A PM encontrou no galpão diversos brinquedos aguardando reparos, além de uma grande quantidade de sucatas e outros materiais diversos.





Ainda de acordo com a corporação, o imóvel tem apenas um piso dividido em cinco cômodos, utilizados como uma cozinha, dois quartos, um banheiro e um almoxarifado. O corpo da vítima foi encontrado no quarto localizado ao lado da cozinha.





A cozinha e o primeiro quarto, segundo a PM, foram totalmente atingidos pelo incêndio, o que sugere que o incêndio tenha começado em um destes cômodos e posteriormente se espalhado. Segundo informações preliminares do corpo de bombeiros, a estrutura da edificação está aparentemente abalada, existindo risco de desabamento.





DEPOIMENTO DE UM FUNCIONÁRIO





O quarto ao lado onde foi encontrada a vítima era ocupado por outro funcionário do parque de diversões. Em seu depoimento na delegacia, ele disse que trabalha na oficina do parque há cerca de dois meses como serralheiro. Contudo, disse que já trabalhou para essa empresa em outras ocasiões.





O funcionário relatou que ontem, por volta das 17h30, encerraram os trabalhos, então Vinícius foi para cozinha preparar a janta. Disse que comeram juntos e que, após a refeição, ele foi para o seu quarto.





Por volta das 22h, ele contou que, enquanto dormia, ouviu pessoas gritando que o local estava em chamas, então acordou e observou a cozinha e o quarto de Vinícius tomados pelo fogo.





O funcionário ainda disse em seu depoimento que imediatamente tentou apagar o fogo com a mangueira, mas sem sucesso, pois as chamas eram intensas.





O Corpo de Bombeiros chegou logo em seguida e extinguiu o fogo. Momentos depois, localizou um corpo carbonizado. O funcionário do parque disse que esse corpo é de Vinícius, pois era a única pessoa que estava naquele ambiente.





PROPRIETÁRIO DO GALPÃO





O proprietário do parque de diversões, em seu depoimento na delegacia, disse que tomou conhecimento sobre o incêndio por meio de seu tio. Relatou que sobre a vítima fatal sabe apenas que se chama Vinicius Cardoso, o qual era funcionário de seus genitores, falecidos no ano de 2020, por isso não possuía maiores informações nem documentos que poderiam auxiliar na qualificação da vítima.





Ele acrescentou ainda que Vinicius não possuía vínculo empregatício com a empresa e que o local não possui sistema contra incêndio e nem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)





INVESTIGAÇÕES





Segundo esclareceu o perito criminal, haverá a necessidade de uma segunda perícia, além do exame perinecroscópico, visando identificar a causa do incêndio.





O perito criminal informou, ainda, que não há por ora elementos que autorizem a concluir que possa ter ocorrido algum outro crime além do incêndio, razão pela qual se atribuiu esta natureza preliminar, sem prejuízo de posterior alteração, conforme apontar a continuidade das investigações.





Segundo a Polícia Civil, a vítima fatal não foi identificada até o momento, motivo pelo qual o corpo foi encaminhado ao IML, solicitando-se exame necroscópico, coleta de material genético e demais perícias cabíveis para sua identificação e indicação da causa da morte.





O local é preservado por policiais militares até que seja efetivada a realização da perícia de engenharia. O caso foi registrado como morte suspeita.