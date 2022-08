Vereadores propõem radar, lombada e até semáforo no KM 38 da Raposo; CCR diz que está dentro das "normas vigentes"

Concessionária diz que houve redução de 38% nos acidentes em 2022.





Durante a sessão ordinária dessa terça-feira (23), os vereadores de Cotia, Dr Castor Andrade (PSD) e Professor Osmar (Podemos), comentaram sobre o acidente no km 38 da rodovia Raposo Tavares que ocorreu nessa segunda-feira (22). Um caminhão que transportava mármore tombou ao fazer a curva e acabou atingindo um adolescente de 15 anos que se encontra na UTI do Hospital Regional de Cotia. O estado dele é gravíssimo.

“Em março deste ano, depois que houve um acidente com caminhão ali, encaminhamos um ofício à CCR ViaOeste cobrando providências para que façam um estudo e sinalize mais segurança naquele local. Mas até agora, não obtivemos nenhuma resposta da concessionária”, disse Professor Osmar.

Na tribuna, Castor frisou que estaria encaminhando um ofício, na mesma data, para que seja tomada alguma medida urgente na localidade. “Estão acontecendo muitos acidentes ali na curva do km 38. Nós estamos fazendo um ofício para o governo do estado para colocar um semáforo ou lombada eletrônica. Quase todo mês ou toda semana está tendo acidente no local. Isso não é bom pra nossa cidade, é um sofrimento muito grande para as famílias”, ressaltou.

O Cotia e Cia entrou em contato com a CCR, concessionária que administra o trecho e a empresa disse em nota que a sinalização está conforme projeto e normas vigentes estabelecidos pelos órgãos regulamentadores "Em razão das características geométricas do segmento, a região tem velocidade regulamentada de 60 km/h, devidamente sinalizada. Na altura do km 38+700, sentido São Paulo, há um equipamento de fiscalização de velocidade, que antecipa o trecho em declive. No km 38+300, trecho em declive, há sinalização horizontal (pavimento) reforçando a atenção para a velocidade. Na altura do km 38+250 inicia-se o segmento de faixa contínua, indicando que é proibida a ultrapassagem."

Mesmo sem citar os dados absolutos a CCR disse que entre o KM 37 e Km 38 houve uma redução de 38% na quantidade de acidentes em 2022.