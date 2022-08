Prefeitura abre consulta on-line para população escolher o que deve ser priorizado no orçamento de 2023

Cidadão tem até o dia 18 de setembro para ajudar a administração municipal a definir as prioridades de investimentos para o próximo ano





Até o dia 18 de setembro, os cidadãos de Cotia podem ajudar a Prefeitura a definir as ações que serão priorizadas pela Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023. Para participar desta construção, basta o morador acessar a Consulta On-line – LOA 2023 em https://cotia.sp.gov.br/LOA/ , preencher alguns dados pessoais e começar a ‘distribuir’ o orçamento municipal de acordo com os projetos que julgar prioritários.A LOA 2023 será elaborada e apresentada à população em audiência pública prevista para a segunda metade de setembro de 2022. Após esta etapa do processo, a administração municipal enviará um Projeto de Lei para avaliação e deliberação do Legislativo municipal. A LOA 2023 está sendo norteada pelo Plano Plurianual (PPA 2022-2025) que tem como base a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.Eixos estratégicos orientam a construção dos programas e indicadores de avaliação que serão escolhidos pela população durante a consulta on-line. Os eixos são: Cotia Mais Humana (políticas públicas mais humanizadas e atentas aos setores mais frágeis da sociedade); Cotia Inteligente (administração integrada, moderna, participativa e transparente); Cotia Viva (espaços públicos iluminados, seguros, atraentes para a prática de esportes, lazer e cultura) e, Cotia do Amanhã (Incentivo ao desenvolvimento econômico sustentável, com foco na inovação e na criação de novas oportunidades).Acessando o link https://cotia.sp.gov.br/LOA/ , o cidadão preenche os dados pessoais e vai avançando para as próximas páginas. Depois de conferir algumas explicações sobre a construção da LOA, ele chega à página ‘Vamos montar o orçamento? ’. Nesta página, o cidadão listará a sua prioridade simulando a destinação de recursos com base no que julga mais importante para a cidade.As escolhas serão feitas por eixos: ‘Cotia Mais Humana’, ‘Cotia Inteligente’, ‘Cotia Viva’ e ‘Cotia do Amanhã’. Depois que ‘distribuir’ as ‘moedas cotianas’, poderá deixar comentários sobre cada eixo e clicar e ‘Enviar’.O resultado da consulta on-line será considerado pela Administração Municipal na elaboração dos projetos que serão priorizados no orçamento da cidade para o ano de 2023.