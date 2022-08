Adolescente atingido por caminhão que tombou na Raposo continua em estado grave, diz irmã

Vítima tem 15 anos e está entubada no Hospital de Cotia; acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (22)









Um adolescente de 15 anos está internado em estado grave no Hospital Regional de Cotia após ter sido atingido por um caminhão que tombou na altura do km 38 da rodovia Raposo Tavares. A publicação foi feita pela irmã da vítima em rede social por volta das 16h. O acidente ocorreu no fim da manha desta segunda-feira (22).





De acordo com a publicação, ela diz que seu irmão está intubado, inconsciente e em estado grave. “Peço para que todos orem por ele, por favor”, disse.





Em contato com o Hospital de Cotia, a reportagem foi informada que a família não autorizou a passar mais informações sobre o estado de saúde dele.





Segundo depoimentos na Delegacia de Cotia, o garoto estava andando pelo acostamento no momento do acidente. O motorista e o passageiro do caminhão ficaram levemente feridos.





O acidente ocorreu na região do Parque Mirante da Mata. Segundo a Polícia, o local se desenvolve em declive e em curva à esquerda. O condutor perdeu o controle, e veio a tombar atingindo o pedestre. Foi requisitada perícia para o local.





O caso foi registrado como Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia de Cotia.